На Львівщині госпіталізовано з харчовим отруєнням 16 дітей з Хмельниччини

Станом на ранок 7 серпня постраждалі перебувають у стані середньої важкості.

На Львівщині 16 дітей і один дорослий потрапили до лікарні з харчовим отруєнням після харчування в ресторані готелю, в якому вони проживали.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 6 серпня в період з 21:58 до 23:55 до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшли повідомлення про госпіталізацію до обласної інфекційної клінічної лікарні 17 пацієнтів із попереднім діагнозом «харчова токсикоз-інфекція», із них 16 дітей (2001 – 2006 років народження).

Всі госпіталізовані проживали та харчувались в готелі «Джем Раковець», який розташований неподалік Львова – у селі Раковець Пустомитівського району.

Постраждалі - жителі Шепетівського району Хмельницької області - станом на ранок 7 серпня перебувають у стані середньої важкості.