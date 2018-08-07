На Львівщині значно зросла кількість госпіталізованих дітей через внаслідок отруєння у ресторані готелю

Загалом у лікарню потрапили 26 дітей віком 10-17 років і один дорослий.

У Львівській області кількість госпіталізованих після вживання їжі у готелі, розташованому в одному із сіл Пустомитівського району, збільшилась до 27 осіб.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. Згідно з повідомленням, станом на сьогодні, 7 серпня, загалом до лікарні госпіталізовано 26 неповнолітніх віком 10-17 років та одного дорослого.

У відомстві також зазначили, що повідомлення від медиків про те, що в інфекційну лікарню госпіталізовано 11 неповнолітніх та одного дорослого з діагнозом «харчова токсикоінфекція» надійшло до Пустомитівського відділу поліції 6 серпня.

«Поліцейські встановили, що усі вони є жителями Хмельницької області віком 12-16 та 25 років. Також правоохоронці з’ясували, що усі вони відпочивали в готелі одного з сіл Пустомитівського району, де і харчувалися», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу ("порушення правил боротьби з епідеміями"). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Поліцейські встановлюють причину масового отруєння, проводять досудове розслідування. Призначено експертизи.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 серпня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшли повідомлення про госпіталізацію до обласної інфекційної клінічної лікарні 17 пацієнтів із попереднім діагнозом «харчова токсикоз-інфекція», із них – 16 дітей.

Всі госпіталізовані проживали та харчувались в готелі «Джем Раковець», який розташований неподалік Львова – у селі Раковець Пустомитівського району.

Постраждалі – жителі Шепетівського району Хмельницької області. Станом на ранок 7 серпня вони перебували у стані середньої тяжкості.