Схудла Настя Каменських спричинила фурор у мережі фото без макіяжу
14:12, 07 серпня 2018Суспільство
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Настя Каменських зачарувала красою без макіяжу.
Каменських постала в ніжному образі / фото instagram.com/kamenskux
Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала нове фото без макіяжу.
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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram й підписала його "Summergirl". Фотографія набрала понад 45 тисяч лайків.
Шанувальники співачки у коментарях захоплюються її природною красою: на фото вона позує без макіяжу. "Красуня", "Чудова!", "Дуже видно, що схудли!", "Старіє", "Не варто так худнути", "Схудла геть", - пишуть фани.
Раніше відома українська співачка Настя Каменських (NK) опинилася під крапельницею.
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