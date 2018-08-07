Схудла Настя Каменських спричинила фурор у мережі фото без макіяжу

Настя Каменських зачарувала красою без макіяжу.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала нове фото без макіяжу.

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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram й підписала його "Summergirl". Фотографія набрала понад 45 тисяч лайків.

Шанувальники співачки у коментарях захоплюються її природною красою: на фото вона позує без макіяжу. "Красуня", "Чудова!", "Дуже видно, що схудли!", "Старіє", "Не варто так худнути", "Схудла геть", - пишуть фани.

Раніше відома українська співачка Настя Каменських (NK) опинилася під крапельницею.