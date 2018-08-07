Коханка чоловіка Ані Лорак замахнулася на звання "Міс Україна Всесвіт-2018" (фото)

Фінал "Міс Україна Всесвіт-2018" відбудеться 14-го серпня.

Коханка чоловіка чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу Яна Беляєва готується до фіналу конкурсу краси.

Яна - фіналістка "Міс Україна Всесвіт-2018". Однак коментувати особисте життя дівчини оргкомітет конкурсу відмовився, передає ТаблоID.

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Як розповіла конкурсантка організаторам "Міс Україна Всесвіт", найбільший вплив на формування її особистості мала книга Фредеріка Бегбедера "Любов живе три роки".

Також Беляєва запевнила, що активно допомагає притулкам для тварин.

На прохання розказати про любов у її житті, Яна відповіла: "Любов - найголовніше, що є в нашому житті. Але найважливіше - любов до своїх рідних і близьких".

Фінал "Міс Україна Всесвіт-2018" відбудеться 14-го серпня.

Нагадаємо, наприкінці липня чоловіка Ані Лорак помітили в одному з київських караоке в обіймах молодої дівчини. Мурат ніжно обіймав супутницю і гладив внутрішню сторону її стегна. Нічний заклад пара нібито також залишила разом.