Наречений української ведучої їде співати до окупованого Донецька - ЗМІ (фото)

19:31, 07 серпня 2018
Суспільство
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Топалов поїде до окупованого Донбасу / фото instagram.com/reginatodorenko

Російський співак Влад Топалов, який нещодавно заручився з українською ведучою Регіною Тодоренко, заспіває для бойовиків на окупованому Донбасі.

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Концерт приурочений до Дня будівельника та Дня працівників фізичної культури і спорту, повідомляють ресурси терористів.

Так, крім Топалова, 12 серпня у парку культури і відпочинку ім. Щербакова в окупованому Донецьку виступллять 5sta Family і Вахтанг.

Як повідомляв УНІАН, українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко виходить заміж за російського співака, екс-учасника гурту "SMASH!" Влада Топалова.

Також ЗМІ дізналися, що Тодоренко вагітна від Топалова.

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Теги: #ДНР#Донецьк#концерт