Наречений української ведучої їде співати до окупованого Донецька - ЗМІ (фото)

За даними ресурсів бойовиків, Топалов приїде в окупований Донецьк.

Російський співак Влад Топалов, який нещодавно заручився з українською ведучою Регіною Тодоренко, заспіває для бойовиків на окупованому Донбасі.

Читайте такожЗірка "Орла і Решки" вагітна: ЗМІ дізналися, на кого й коли чекають Тодоренко і Топалов

Концерт приурочений до Дня будівельника та Дня працівників фізичної культури і спорту, повідомляють ресурси терористів.

Так, крім Топалова, 12 серпня у парку культури і відпочинку ім. Щербакова в окупованому Донецьку виступллять 5sta Family і Вахтанг.

Як повідомляв УНІАН, українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко виходить заміж за російського співака, екс-учасника гурту "SMASH!" Влада Топалова.

Також ЗМІ дізналися, що Тодоренко вагітна від Топалова.