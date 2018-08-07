"Не збираюся зупинятися": адвокат опублікував нове звернення Сенцова

За інформацією адвоката Дмитра Дінзе, який відвідав режисера в колонії, стан Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації.

Адвокат незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе опублікував звернення свого підзахисного.

Як написав Дінзе на своїй сторінці в Facebook, Сенцов не вірить в забезпечувальні заходи з боку Росії.

Адвокат повідомив, що раніше Сенцова привозили в громадянську лікарню для обстеження та можливості поміщення в медичний заклад громадянського типу. «Головний Лікар, як дізнався, кого до нього привезли, сказав, що прив'яже Олега до лікарняного ліжка, напічкає його насильно медичними препаратами і штучним харчуванням. Якщо ж Олег буде відмовлятися, то трубу зі штучним харчуванням поставить в ніс або рот, на крайній випадок у д*пу. Ось такі лікарі в Росії бувають. Каральна медицина», – написав Дінзе.

«Я не хворію, а голодую і не збираюся зупинятися. Всім дякую. Всім великий привіт. Слава Україні!», – зазначив Сенцов у своєму посланні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією адвоката Дмитра Дінзе, який відвідав режисера в колонії, стан Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації.

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За інформацією Дінзе, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує. Також Дінзе повідомив, що Сенцова двічі вмовляли поїхати в лікарню.

За словами Дінзе, режисер виступає проти переведення його в громадянську лікарню Лабитнангі, оскільки «завідувач реанімаційним відділенням агресивно до нього ставиться, ймовірно, може тільки нашкодити йому». Він також проти переведення його у будь-яку іншу лікарню, «оскільки просто не витримає етапування і може померти».

УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявляє, що стан здоров'я незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, оцінюється російськими лікарями як задовільний.