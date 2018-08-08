Догани і звільнення в лікарні Мукачева: місцева влада зробила висновки після "інспекції" одного з телеканалів (відео)

За словами заступника мера, схвилювало та обурило відношення деяких керівників до своїх прямих професійних та функціональних обов`язків, що було виявлено у ході інспекції одним з центральних телеканалів.

Після перевірки Мукачівської ЦРЛ програмою «Інспектор. Міста» оголошено догани і звільнення.

Про це повідомили в Мукачівській міській раді у середу, 8 серпня.

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"Якісна медицина — це один з найважливіших напрямків нашої роботи і з тими, хто це не усвідомив, нам не по дорозі. Одним з найважливіших напрямів діяльності виконавчого комітету Мукачівської міської ради є якісна медицина для мукачівців та мешканців Мукачівського району. Це випливає і з нашої виборчої Програми, це ми робимо у повсякденній нашій роботі, зокрема на 100% забезпечуючи пацієнтів лікарні медикаментами, виділяючи достатню кількість коштів на всі медичні програми, які діють у нашому місті. Програма “Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців” на 2018-2020рр., а це білше ніж 20 млн. грн дає можливість якісного та дороговартісного лікування для мукачівців не тільки у нашому місті, але і в кращих клініках нашої країни. Зроблено багато, однак є ще над чим працювати, удосконалювати та покращувати", – повідомив заступник мера Мукачева Ростислав Федів.

За його словами, схвилювало та обурило відношення деяких керівників до своїх прямих професійних та функціональних обов`язків, що було виявлено у ході інспекції одним з центральних телеканалів.

"Нами миттєво були зроблені відповідні висновки: догани отримали - начальник відділу охорони здоров`я виконавчого комітету Мукачівської міської ради (Мандзич Л.І.), заступник головного лікаря ЦРЛ (Луп`як Я.М.). Звільнена з посади зав. терапевтичним відділенням ЦРЛ та медсестра терапевтичного відділення. Хочу наголосити, що недоторканих у нас не було і не буде, бо для нас головне - якість обслуговування мешканців міста Мукачева та Мукачівського району, належні умови їхнього перебування у закладах охорони здоров`я", - йдеться в повідомленні.