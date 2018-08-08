"Що за опудало?": Лободу розкритикували за дивне вбрання

Лобода здивувала своїх шанувальників дуже дивним луком.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає в Росії, поділилася в мережі новим фото, яке одразу ж розкритикували.

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Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram. На ньому Лобода постала в леопардовому костюмі та об'ємній шубі.

Користувачі явно не оцінили лук опальної співачки: "Не спекотно?", "Пипець вбрання", "Що за опудало?", "Вигляд, як у наркомана", "Якийсь облізлий вигляд", "Так вона страшненька".

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала кліп на свій хіт SuperSTAR.