"Що за опудало?": Лободу розкритикували за дивне вбрання

14:10, 08 серпня 2018
Суспільство
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Лобода позувала у дивному одязі / фото instagram.com/lobodaofficial

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Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram. На ньому Лобода постала в леопардовому костюмі та об'ємній шубі.

Користувачі явно не оцінили лук опальної співачки: "Не спекотно?", "Пипець вбрання", "Що за опудало?", "Вигляд, як у наркомана", "Якийсь облізлий вигляд", "Так вона страшненька".

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала кліп на свій хіт SuperSTAR.

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Теги: #фото#Світлана Лобода