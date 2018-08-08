Розкрила карти: зірка "Орла і Решки" "засвітила" вагітний животик
16:37, 08 серпня 2018Суспільство
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Тепер шанувальникам не потрібно гадати, чи вагітна Регіна Тодоренко.
Тодоренко вагітна / Скріншот
Популярна українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко показала вагітний живіт.
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На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала пляжне відео, на якому дуже добре видно її фігуру. Раніше Тодоренко виставляла фото тільки до пояса.
Як повідомляв УНІАН, українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко виходить заміж за російського співака, екс-учасника гурту "SMASH!" Влада Топалова.
Також ЗМІ дізналися, що Тодоренко вагітна від Топалова.
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