Розкрила карти: зірка "Орла і Решки" "засвітила" вагітний животик

16:37, 08 серпня 2018
Суспільство
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Тодоренко вагітна / Скріншот

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На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала пляжне відео, на якому дуже добре видно її фігуру. Раніше Тодоренко виставляла фото тільки до пояса.

Як повідомляв УНІАН, українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко виходить заміж за російського співака, екс-учасника гурту "SMASH!" Влада Топалова.

Також ЗМІ дізналися, що Тодоренко вагітна від Топалова.

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Теги: #вагітність