"Лялька із секс-шопу": Лобода поділилася фото з відпочинку в Туреччині
13:45, 09 серпня 2018Суспільство
186 0
Одяг підкреслив фігуру співачки, яка, як зазначають шанувальники, після пологів нітрохи не змінилася.
Лобода підкорила мережу своїм луком / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає в Росії, поділилася в мережі новим фото з відпочинку в Туреччині.
Читайте також"Що за опудало?": Лободу розкритикували за дивне вбрання
Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram. На ньому вона позує в топі і шортах в смужку. Дописники Лободи захоплені її фігурою після пологів. Вони зазначили, що одяг підкреслив фігуру співачки.
"Струнка", "Красива", "Лялька із секс-шопу", "Супер", - пишуть у коментарях під фото.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала кліп на свій хіт SuperSTAR.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter