"Лялька із секс-шопу": Лобода поділилася фото з відпочинку в Туреччині

Одяг підкреслив фігуру співачки, яка, як зазначають шанувальники, після пологів нітрохи не змінилася.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає в Росії, поділилася в мережі новим фото з відпочинку в Туреччині.

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Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram. На ньому вона позує в топі і шортах в смужку. Дописники Лободи захоплені її фігурою після пологів. Вони зазначили, що одяг підкреслив фігуру співачки.

"Струнка", "Красива", "Лялька із секс-шопу", "Супер", - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала кліп на свій хіт SuperSTAR.