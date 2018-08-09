Організатори "Міс Україна Всесвіт" розповіли про скандальну учасницю конкурсу - коханку чоловіка Ані Лорак

Коханка чоловіка Ані Лорак заявила, що конкурс не має відношення до її особистого життя.

Коханка чоловіка Ані Лорак Яна Бєляєва прийшла на конкурс "Міс Україна Всесвіт", як і всі - і пройшла до фіналу.

Про це розповіла голова оргкомітету конкурсу Ганна Філімонова "КП в Украине". За її словами, Бєляєва - дуже весела дівчинка, сумбурна.

"А тиждень тому вона прийшла і повідомила оргкомітету, що за особистими обставинами не може брати участь у конкурсі. Ми прийняли її ситуацію і, якщо чесно, в той момент нічого не знали про те, що про неї пишуть українські і російські ЗМІ. Ми були не в курсі, хто у нас сьогодні "головна зірка". А потім Яна повернулася і сказала, що впоралася із ситуацією і готова брати участь. І ми її повернули", - зазначила Філімонова.

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Також стало відомо, що коханка чоловіка Ані Лорак заявила, що конкурс не має відношення до її особистого життя, і коли вона буде готова спілкуватися з пресою на цю тему, тоді й буде.

"Але поки – ні (не буде коментувати пресі свої пригоди - Ред.). І це її право. Ви за Яну не переймайтеся, вона – дівчина з характером і образити себе не дасть", - додала Філімонова.

Вона наголосила, що оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" свідомо не цікавиться особистим життям дівчат.

"Якби ми відбирали конкурсанток за чоловіків, то у нас був би конкурс чоловіків. Можна було б заснувати конкурс "Міс коханка", наприклад. Але навіщо? Наш конкурс не про це, він - про жіночу красу", - підсумувала голова оргкомітету конкурсу.

Як повідомлялося, коханка чоловіка чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу Яна Бєляєва готується до фіналу конкурсу краси. Вона - фіналістка "Міс Україна Всесвіт-2018".