Жити чи не жити: названо потенційних жертв смертельної гри "Момо"

Вразливі підлітки, якщо чують погрозу від "Момо", що буде погано їхнім близьким, мамі, наприклад, готові виконати вимоги.

Нова смертельна гра "Момо" розрахована на дітей з уразливою психікою, які хочуть бути улюбленцями батьків.

Про це розповів віце-президент Української асоціації психоаналізу Володимир Мамко, передає "Обозреватель". За його словами, такі діти намагаються знайти себе і відповісти на питання - жити чи не жити.

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"Це певна категорія дітей, з уразливою психікою. На них це і розраховано. Це хлопці, які залежні від інших, вони хочуть відповідати чиїмось очікуванням, бути улюбленцями батьків. І якщо вони чують погрозу, що буде погано їхнім близьким, мамі, наприклад, то вони готові виконати вимоги", - зазначив Мамко.

За його словами, персонаж гри (страшна дівчина з виряченими очима, величезним ротом і курячими лапами) - прототип матері.

"Недаремно ж придумали цю жінку-птицю. Це така лякаюча мама, якій потрібно підпорядковуватися. Вони готові принести себе в жертву, накласти на себе руки, лише б мама їх любила. Ось їх розводять на почуття провини", - підсумував Мамко.

Як повідомлялося, нова суїцидальна гра "Момо", що прийшла на зміну "Синьому киту" і "Червоній сові", використовує ту ж тактику, що й її попередники: шантаж підлітків, залякування, обіцянки швидкої смерті.

Але не обійшлося без нововведень: дівчина-відеоблогер, яка поспілкувалася з "Момо", розповіла, що її співрозмовник з дивовижною оперативністю ухитрився вирахувати її вік, домашню адресу, дізнався щоденний розклад і знайшов особисті фотографії.