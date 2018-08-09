"Дістали": коханка чоловіка Ані Лорак різко відповіла хейтерам

Яна Бєляєва пригрозила заблокувати своїх недоброзичливців у разі критики.

Яна Бєляєва, яку називають можливою коханкою Мурата Налчаджиоглу - чоловіка української співачки Ані Лорак, різко відповіла своїм недоброзичливцям.

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Так, в Instagram Stories дівчини з'явився пост, в якому вона пише, що коментатори її "дістали".

"Инстаграмм мене розблокував. Тому хочу попередити своїх хейтеров, з сьогоднішнього дня за кожен поганий комент - в блок. Ви мене, м'яко кажучи, вже дістали", - написала Бєляєва.

Нагадаємо, в кінці липня чоловіка Ані Лорак помітили в одному з київських караоке в обіймах молодої дівчини. Мурат ніжно обіймав супутницю і гладив внутрішню сторону її стегна. Нічний заклад пара нібито також покинула разом.

ЗМІ повідомили, що з Муратом перебувала Яна Бєляєва. Сама ж вона нещодавно заявила, що готується до фіналу конкурсу краси. Яна - фіналістка "Міс Україна Всесвіт-2018".