Як 18-річна: Ротару здивувала шанувальників знімками з дня народження (фото)

Варто відзначити, що з нагоди дня народження, рідні піднесли Ротару зворушливий сюрприз.

7 серпня легендарній українській співачці, народній артистці СРСР Софії Ротару виповнилося 71 рік.

У день народження співачки в мережі з'явилися її нові знімки, які потрясли численних шанувальників артистки. На фотографіях Ротару виглядає ще більш свіжою і молодою.

День народження зірка святкувала у сімейному колі. Однак у цей день іменинниця не забувала і про своїх шанувальників, які просто засипали привітаннями її в соціальних мережах. На своїй сторінці в Instagram Ротару опублікувала кілька знімків з шикарної урочистості.

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Варто відзначити, що з нагоди дня народження, рідні піднесли Ротару зворушливий сюрприз. Вставши з ліжка вранці, Софія Михайлівна виявила, що її будинок прикрашений великою кількістю корзин з квітами та повітряними кульками.

Прикраси були в ніжно-рожевій гаммі з блискітками і конячками. Втім, тема дитячого свята дуже актуальна, адже Ротару зовсім не виглядає на свій реальної вік.