"Яке тіло": Настя Каменських підкорила фанатів новим образом

13:54, 10 серпня 2018
Суспільство
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Знімок вже набрав понад 40 тисяч лайків / фото instagram.com/kamenskux

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На знімку, який артистка виклала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в довгій чорній сукні з розрізом. Волосся артистка розпустила.

Фанатам сподобався новий образ Каменських, а також вони оцінили її фігуру. "Ух, яка ти красива", "Чудова", "Сексі", "Ніжки вогонь", - пишуть шанувальники зірки.

Раніше Настя Каменських вразила фанатів "голим" вбранням.

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Теги: #Настя Каменських