"Яке тіло": Настя Каменських підкорила фанатів новим образом
13:54, 10 серпня 2018Суспільство
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На знімку, який артистка виклала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в довгій чорній сукні з розрізом.
Знімок вже набрав понад 40 тисяч лайків / фото instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, поділилася новими фото у стильному образі.
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На знімку, який артистка виклала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в довгій чорній сукні з розрізом. Волосся артистка розпустила.
Фанатам сподобався новий образ Каменських, а також вони оцінили її фігуру. "Ух, яка ти красива", "Чудова", "Сексі", "Ніжки вогонь", - пишуть шанувальники зірки.
Раніше Настя Каменських вразила фанатів "голим" вбранням.
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