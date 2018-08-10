"Яке тіло": Настя Каменських підкорила фанатів новим образом

На знімку, який артистка виклала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в довгій чорній сукні з розрізом.

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