"Перестала співати і займатися музикою": Тіна Кароль згадала про кризу в студентські роки (фото)

Зірка виклала архівну фотографію в соцмережу і згадала про кризу.

Тіна Кароль опублікувала у фан-групі в Instagram архівне фото. На знімку артистка зображена в юному віці: з зібраними в хвіст волоссям і в чорній вузькій водолазці, яка підкреслила її пишний бюст.

У підписі до фото вона зазначила, що в студентські роки у неї була криза – вона переставала співати і вчитися.

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"У моєму житті, в студентські роки, була криза... я перестала співати і займатися музикою. Я не могла продовжувати вчитися... повний ступор. Причина? Все просто... я не знала навіщо і для чого. Ніби банально, але саме відповіді на ці питання ведуть вас до цілі та успіху. Прислухайся до себе! Іі... пам'ятаєте ці слова?))))) Почуй себе, пізнай себе — ти всесвіт!" – написала під знімком Кароль.