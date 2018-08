"Перестала співати і займатися музикою": Тіна Кароль згадала про кризу в студентські роки (фото)

«У моєму житті, в студентські роки, була криза... я перестала співати і займатися музикою. Я не могла продовжувати вчитися... повний ступор. Причина? Все просто... я не знала навіщо і для чого. Ніби банально, але саме відповіді на ці питання ведуть вас до мети та успіху. Прислухайся до себе! Ии... пам'ятаєте ці слова?))))) Почуй себе, пізнай себе — ти всесвіт!)» —Тіна Кароль💋 #тинакароль @tina_karol

A post shared by Тіна Кароль (@tinakarol_fantina) on Aug 8, 2018 at 10:07am PDT