Ані Лорак уперше після зради чоловіка виступила з концертом: "запалювала" перед російською публікою (відео)

Судячи з кадрів, концерт Ані Лорак у Росії пройшов з розкішними декораціями та запальними танцями.

Опальна українська співачка Ані Лорак вперше після скандалу зі зрадами чоловіка Мурата вийшла на сцену.

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Артистка дала концерт у російському місті Геленджик у рамках масштабного шоу "Діва". Фото й відео виступу опублікували її фанати в Instagram, а також запис з'явився на сторінці самої Ані Лорак в соцмережі.

Як можна побачити на відео, співачка впевнено трималася на публіці й не показувала, що у неї сімейні проблеми.

@anilorak 👏❤ #АниЛорак#DIVA#сопрано#singer#best#геленджик#шоуДива Допис, поширений користувачем @ danchik___16 9 Сер 2018 р. о 4:01 PDT

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.

Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.

Як повідомляв УНІАН, зазвичай активна в інтернеті, Лорак на якийсь час кудись "зникла" після появи інформації про зради її чоловіка.

Через тиждень мовчання, співачка виклала фото з донькою з Ізраїлю.