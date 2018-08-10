Ані Лорак уперше після зради чоловіка виступила з концертом: "запалювала" перед російською публікою (відео)
Опальна українська співачка Ані Лорак вперше після скандалу зі зрадами чоловіка Мурата вийшла на сцену.
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Артистка дала концерт у російському місті Геленджик у рамках масштабного шоу "Діва". Фото й відео виступу опублікували її фанати в Instagram, а також запис з'явився на сторінці самої Ані Лорак в соцмережі.
Як можна побачити на відео, співачка впевнено трималася на публіці й не показувала, що у неї сімейні проблеми.
Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.
Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.
Як повідомляв УНІАН, зазвичай активна в інтернеті, Лорак на якийсь час кудись "зникла" після появи інформації про зради її чоловіка.
Через тиждень мовчання, співачка виклала фото з донькою з Ізраїлю.