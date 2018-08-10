"В Єгипті за такі гроші нас вилизують": журналісти показали, хто відпочиває в Криму (відео)
До окупованого Криму туристи не дуже рвуться. Туди приїжджають росіяни, та й ті скаржаться на сервіс та ціни.
Читайте такожУ Мережі показали шокуючі фотографії лікарні в окупованому Криму
Так, журналісти знайшли відпочивальників з Москви, Нижнього Тагіла, Краснодарського краю, Магадана, Петербурга. Також зустріли й туристів із Миколаєва та Кривого Рогу, йдеться у сюжеті "Радіо Свобода".
ЗМІ підрахували, що вартість відпочинку в Ялті у стандартному готелі становить 86 тисяч гривень за 12 діб.
"За ці гроші в Туреччині і Єгипті ми вже б шикували. Там за такі гроші нас вилизують. А тут приїжджаєш - тобі ще й плюють", - каже туристка.
Як повідомляв УНІАН, пляжі в окупованому Росією Севастополі в Криму не страждають від напливу туристів, незважаючи на розпал сезону. Про це можна судити зі знімків, зроблених з веб-камер, встановлених на найпопулярніших пляжах курорту.