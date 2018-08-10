"Любовь давно ушла...": Ані Лорак заплакала на першому після зради чоловіка концерті (відео)
Опальна українська співачка Ані Лорак вперше після сімейного скандалу дала концерт в Росії та розплакалася просто на сцені.
Читайте такожАні Лорак вперше дасть концерт після скандалу зі зрадою чоловіка
Артистка виступила у російському місті Геленджик в рамках шоу "Діва". Раніше шанувальники співачки зазначали, що вона впевнено трималась на сцені, але все ж після однієї з пісень вона заплакала. Відео з концерту опубліковано в її Instagram-акаунті.
Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.
Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.
Як повідомляв УНІАН, зазвичай активна в інтернеті, Лорак на якийсь час кудись "зникла" після появи інформації про зради її чоловіка.
Через тиждень мовчання співачка виклала фото з дочкою з Ізраїлю.