"Любовь давно ушла...": Ані Лорак заплакала на першому після зради чоловіка концерті (відео)

Після однієї з пісень Ані Лорак заплакала.

Опальна українська співачка Ані Лорак вперше після сімейного скандалу дала концерт в Росії та розплакалася просто на сцені.

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Артистка виступила у російському місті Геленджик в рамках шоу "Діва". Раніше шанувальники співачки зазначали, що вона впевнено трималась на сцені, але все ж після однієї з пісень вона заплакала. Відео з концерту опубліковано в її Instagram-акаунті.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.

Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.

Як повідомляв УНІАН, зазвичай активна в інтернеті, Лорак на якийсь час кудись "зникла" після появи інформації про зради її чоловіка.

Через тиждень мовчання співачка виклала фото з дочкою з Ізраїлю.