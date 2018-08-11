Ніби груди до пупка висять: нове фото Каменських розкритикували у соцмережах

При цьому є і ті, кому образ співачки припав до душі. Фотографія вже набрала більше 70 тисяч лайків.

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, поділилася з пыдписниками новим фото з відпустки в Італії.

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Деякі користувачі Instagram зазначили в коментарях, що співачка вибрала не дуже вдалий наряд.

"Жахливий вигляд, звичайно. Ніби груди до пупка висять. Занадто низька лінія волана", "Прикид щось ну зовсім не те, взуття просто жах", "Настя звертайся до професійних стилістів ! Лук смішний!", "Черевики фу і сутулитися не потрібно", - пишуть у комменариях.

При цьому є і ті, кому образ співачки припав до душі. Фотографія вже набрала більше 70 тисяч лайків.

#miaitalia❤️🇮🇹 Публікація від Настя Каменських (@kamenskux) 10 Сер 2018 в 10:56 PDT

Як повідомляв УНІАН, раніше Настя Каменських показала відверте фото у купальнику з відпочинку в Італії.