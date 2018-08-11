Справа чиновника, який передав у приватну власність рекреаційні землі в Затоці направлено до суду

Вартість протиправно відчуженої землі на Чорноморському узбережжі становить майже 50 млн грн.

В Одесі завершено розслідування стосовно фігуранта справи про передачу в приватну власність три га рекреаційних земель, який два роки переховувався від слідства.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, напередодні правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього секретаря Затоківської селищної ради, який разом із іншими учасниками схеми обвинувачується у злочинних оборудках із рекреаційними землями в курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району.

Вартість протиправно відчуженої землі на Чорноморському узбережжі становить майже 50 млн грн. У прес-службі додали, що на зазначену землю за клопотанням прокуратури накладено арешт.

«Слід зазначити, що з травня 2016 року фігурант кримінального провадження переховувався від органів слідства, а в червні його затримали в Миколаївській області на базі відпочинку, де чоловік відпочивав, зареєструвавшись за документами родича», - повідомили у прокуратурі.

За клопотанням прокуратури колишній чиновник перебуває під вартою.

Крім того, зараз слухаються в суді обвинувачувальні акти стосовно голови Затоківської селищної ради та його спільника.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2016 року Київський районний суд Одеси взяв під варту з правом внесення застави 5 млн грн селищного голову Затоки (Білгород-Дністровський район Одеської області) та головного архітектора міста Білгород-Дністровський. Раніше правоохоронці вручили повідомлення про підозру селищному голові Затоки, голові постійної комісії із земельних питань та головному архітектору м. Білгород-Дністровський у злочині за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу ("зловживання службовим становищем і навмисне перешкоджання виконанню постанови суду"). Повідомлялося, що вартість землі - понад 50 млн грн.

Давид Сакварелідзе (тоді - заступник генпрокурора, прокурор Одеської області) заявив: у 2014 році вищезазначені особи незаконно вивели з комунальної власності земельну ділянку рекреаційного призначення площею понад 3 га, після чого передали її у приватну власність. Землю, яка розташована в одному з найбільш перспективних районів біля самого узбережжя Чорного моря, розділили між 66 особами.

У червні 2018 року Київський районний суд Одеси заарештував секретаря Затоківської селищної ради, який перебував у розшуку, з правом застави 10 млн грн.