У Львові влаштували загальноміський Сніданок довіри (фото)

Сніданок Довіри, за словами організаторів, буде повторюватися ще неодноразово.

Сьогодні у Львові на вул. Вірменській відбувся Сніданок довіри.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Як зазнають організатори, літні недільні ранки — прекрасний час для початку нових традицій. Снідати разом у середмісті, ділитися домашніми стравами і кавою, ділити неділю у спільному товаристві — ось що пропонували організатори Бієнале Довіри 12 серпня, у неділю, з 10.00 год на вулиці Вірменській (верхня частина — від вулиці Друкарської до «Дзиги»).

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Артисти, власники закладів, активісти, музиканти, журналісти, просто містяни зібрались за одним довгим столом з домашніми стравами і кавою, які принесли зі собою для спільної трапези.

«Тут ми маємо відчути, що у Львові є спільнота не лише у соцмережах. Тут ми можемо обмінюватися цікавими ідеями, проектами і навіть домашніми рецептами з тими, хто живе поруч, і хоче зробити щось добре. Будемо разом снідати, говорити, жартувати, слухати музику, знайомитися. Станемо сусідами, які винесли у подвір’я великий стіл, і за неспішною трапезою обговорюють міське життя», — розповів учасник оргкомітету Бієнале Довіри Олег Мацех.

Спільні міські сніданки вже мають свою історію і у Львові, і в усьому світі. Сніданок Довіри, за словами організаторів, буде повторюватися ще неодноразово. Він не матиме конкретних завдань чи висновків. Головне в ньому — спілкування і знайомства, обмін думками.

Нагадуємо, Бієнале довіри, започатковане групою ініціативних підприємців та митців Львова, відбудеться 19−21 жовтня у Львові, і збере разом видатних дослідників, митців та інтелектуалів.