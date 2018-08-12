"Стиль собачки": Настя Каменських в купальнику шокувала фанатів провокаційною позою
16:46, 12 серпня 2018Суспільство
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Каменських позує на яхті у відкритому купальнику пісочного кольору і при цьому зайняла доволі провокативну позу - співачка стала на коліна.
Каменських показала фото в купальнику / фото instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських, опублікувала нові фото з відпочинку в Італії.
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Фото вона показала в Instagram. Виконавиця розташувалася на яхті у відкритому купальнику пісочного кольору, при цьому зайняла доволі провокативну позу - співачка стала на коліна.
На другому фото Настя показала струнку фігуру, позуючи в човні.
Користувачі бурхливо відреагували на нове фото Насті Каменських. "Стиль собачки", "Сором та й годі", "Далі тільки розвратніше", "Надує ззаду", "Порно знімають?", - пишуть в коментарях до фото.
Раніше Настя Каменських вразила фанатів "голим" вбранням.
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