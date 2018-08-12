"Стиль собачки": Настя Каменських в купальнику шокувала фанатів провокаційною позою

16:46, 12 серпня 2018
Суспільство
605 0
Каменських показала фото в купальнику / фото instagram.com/kamenskux

Читайте також"Яка гаряча": Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику

Фото вона показала в Instagram. Виконавиця розташувалася на яхті у відкритому купальнику пісочного кольору, при цьому зайняла доволі провокативну позу - співачка стала на коліна.

#miaitalia🇮🇹

Публікація від Настя Каменських (@kamenskux)

На другому фото Настя показала струнку фігуру, позуючи в човні.

#nostraitalia @annchuk 🇮🇹

Публікація від Настя Каменських (@kamenskux)

Користувачі бурхливо відреагували на нове фото Насті Каменських. "Стиль собачки", "Сором та й годі", "Далі тільки розвратніше", "Надує ззаду", "Порно знімають?", - пишуть в коментарях до фото.

Раніше Настя Каменських вразила фанатів "голим" вбранням.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Настя Каменських#гола Настя Каменських