"Стиль собачки": Настя Каменських в купальнику шокувала фанатів провокаційною позою

Каменських позує на яхті у відкритому купальнику пісочного кольору і при цьому зайняла доволі провокативну позу - співачка стала на коліна.

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