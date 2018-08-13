3-D кінотеатр та медичне обладнання: депутат Грановський допоміг Качанівської колонії

Народний депутат України Олександр Грановський допоміг Качанівській виправній колонії Харкова, поставивши медичні ліжка і встановивши 3D-кінотеатр.

«Знайшов час і можливість допомогти знаменитій Качанівській колонії в Харкові. Закрили гостру необхідність в медичному питанні й культурно-громадському. Сподіваюся, хоч якось все це прикрасить життя дівчатам і жінкам, які там опинилися, як зі своєї вини, так і за збігом страшних обставин», - написав на своїй сторінці в Facebook Олександр Грановський.

Також депутат повідомив, що продовжує роботу над справами деяких довічно засуджених. «Є місця, де життя зупинилося. Особливо для тих, хто засуджений до довічного ув'язнення. Я зараз серйозно працюю над трьома такими кейсами для того, щоби розплутати клубок страшних кримінально-правових помилок і, в кінцевому підсумку, допомогти людям вибратися на свободу, якщо компетентні суди знайдуть нові відомості та аргументацію захисту достатньою», - коментує Грановський.

Нагадаємо, раніше нардеп допоміг у звільненні довічно засудженої Любов Кушинської.