Організатор "Нової хвилі" підтримав рішення Вайкуле не їздити до окупованого Криму

Лайма Вайкуле заявила, що займає однозначну позицію щодо окупованого Криму.

Композитор, ініціатор і організатор міжнародних конкурсів молодих виконавців «Юрмала» і «Нова хвиля», Раймонд Паулс підтримав рішення співачки Лайми Вайкуле не відвідувати окупований Крим.

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В інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва» композитор розповів, що теж не збирається їхати на півострів.

«Це її вибір. Вона вільно може... Як вона хоче, так вона і робить. Я зараз взагалі нікуди не їжджу – ні до Москви, ні на гастролі. Я просто відмовляюся. Я не хочу більше на гастролі, відмовляюся. Скільки можна? Я вже своє відіграв», – зазначив він.

Раніше Лайма Вайкуле заявила, що займає однозначну позицію щодо окупованого Криму: «Я прекрасно розумію, про що ви мене питаєте. Загалом, я далека від політики, але щодо Криму можу сказати однозначно — я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували».