"Все перекручено і роздуто": директор Вайкуле прокоментував істерію в РФ через її заяву щодо Криму

Лайма Вайкуле, напередодні свого концерту в Одесі, заявила, що, незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати окупований Крим.

Директор співачки Лайми Вайкуле Олексій Яковлєв відреагував на істерію в Росії з приводу її заяви про небажання їздити в окупований Крим.

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«Кожен сприймає цю заяву в міру своєї зіпсованості. Я думаю, що це все перекручено і роздуто. Думаю, це не зовсім правильно», – сказав Яковлєв, передає «Говорить Москва».

11 серпня латвійська співачка Лайма Вайкуле, напередодні свого концерту в Одесі, заявила, що, незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати анексований Росією український півострів. "Ні. Нам заборонено. Нам, європейцям, — уточнила Вайкуле. — Я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували", – відповіла зірка на питання кореспондента, чи поїде вона виступати в окупований Крим.