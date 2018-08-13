Скандал довкола політичного ролика не вщухає: українська співачка Приходько розповіла про лист від АП (відео)

У середу, 15 серпня, відбудеться друге судове засідання у справі про скандальний політичний ролик.

Співачка Анастасія Приходько, яка подала позов проти Адміністрації президента через передвиборний ролик на підтримку Порошенка, заявила, що опоненти звинувачують її в піарі.

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Про це артистка розповіла у відео, опублікованому на її сторінці в Facebook. "Наші відповідачі направили моєму адвокатові лист, в якому звинувачують нас у тому, що ми займаємося дешевим піаром", - сказала Приходько.

Нагадаємо, що в середині лютого Анастасія Приходько поскаржилася на команду Петра Порошенка, яка незаконно зняла співачку в передвиборчому ролику президента. Пізніше артистка заявила, що не залишить це просто так й зі своїм адвокатом сіла готувати офіційне звернення до передвиборної команди керівника країни.

Зазначимо, що так само як і Анастасію Приходько, режисера стрічки "Кіборги" Ахтема Сеїтаблаєва ввели в оману з передвиборчим роликом Порошенка.