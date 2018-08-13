"Завдяки випробуванням я та людина, якою я є зараз": Ані Лорак заговорила про безмежну любов (відео)

Ані Лорак також згадала про випробування, завдяки яким, за її словами, вона стає тією людиною, якою зараз вона є.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка зараз гастролює у Росії зі своїм новим шоу "Diva", подякувала своїй команді за роботу.

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Відповідний пост зі словами любові та подяки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"За все, що у мене є, я вдячна Богу! За друзів і ворогів, вчителів та помічників. Завдяки випробуванням я та людина, якою я є зараз. Будь-який успіх - це командний результат. Дякую найкращій команді, яка йде зі мною по життю. Ваші здібності безмежні. Моя любов до вас безмежна", - йдеться у її повідомленні.

Раніше опальна українська співачка Ані Лорак вперше після сімейного скандалу з зрадами чоловіка дала концерт в Росії і розплакалася прямо на сцені.