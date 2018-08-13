"Забула одягнути спідницю": нове фото Наді Дорофєєвої розкритикували в мережі

На фото Дорофєєва позує в образі зі зйомок спільного з Монатіком кліпу на пісню "Глибоко".

Українська співачка, учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва виклала в мережу фотографію в незвичайному вбранні.

Читайте також"Стиль собачки": Настя Каменських в купальнику шокувала фанатів провокаційною позою

За годину фото в Instagram зібрало понад 90 тисяч лайків. На фото Дорофєєва позує в образі зі зйомок спільного з Монатіком кліпу на пісню "Глибоко" - співачка одягнена в білі лосини і оверсайз блузу.

A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Aug 13, 2018 at 2:51am PDT

Думки фанатів розділилися. Одні вважають образ вдалим, а от інші критикують. "А чому труси видно?", "Ти що, забула одягнути спідницю?", "Дуже подобається Надя, але її вбрання просто жах", "Що за надувна подушка біля руки", - коментують фанати.

Раніше Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику.