"Забула одягнути спідницю": нове фото Наді Дорофєєвої розкритикували в мережі
15:28, 13 серпня 2018Суспільство
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На фото Дорофєєва позує в образі зі зйомок спільного з Монатіком кліпу на пісню "Глибоко".
За годину фото зібрало понад 90 тисяч лайків / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Українська співачка, учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва виклала в мережу фотографію в незвичайному вбранні.
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За годину фото в Instagram зібрало понад 90 тисяч лайків. На фото Дорофєєва позує в образі зі зйомок спільного з Монатіком кліпу на пісню "Глибоко" - співачка одягнена в білі лосини і оверсайз блузу.
Думки фанатів розділилися. Одні вважають образ вдалим, а от інші критикують. "А чому труси видно?", "Ти що, забула одягнути спідницю?", "Дуже подобається Надя, але її вбрання просто жах", "Що за надувна подушка біля руки", - коментують фанати.
Раніше Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику.
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