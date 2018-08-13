На природі у колі рідних: Софія Ротару поділилася в Instagram сімейними знімками (фото)
15:48, 13 серпня 2018Суспільство
720 0
Ротару позує в компанії сина Руслана, невістки Світлани, онука Анатолія, онуки Соні (дівчина навчається в Лондоні), сестри Ауріки і домашнього вихованця Джиммі. Артистка виглядає приголомшливо і набагато молодше своїх років.
Софії Ротару нещодавно виповнився 71 рік / Instagram
Софія Ротару порадувала шанувальників на сторінці в Instagram яскравими сімейними фото.
На знімках Софія Михайлівна, яка 7 серпня відсвяткувала 71-річчя, відображена під час вечірки на природі.
Ротару позує в компанії сина Руслана, невістки Світлани, онука Анатолія, онуки Соні (дівчина навчається в Лондоні), сестри Ауріки і домашнього вихованця Джиммі. Артистка виглядає приголомшливо і набагато молодше своїх років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter