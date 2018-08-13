На природі у колі рідних: Софія Ротару поділилася в Instagram сімейними знімками (фото)

Ротару позує в компанії сина Руслана, невістки Світлани, онука Анатолія, онуки Соні (дівчина навчається в Лондоні), сестри Ауріки і домашнього вихованця Джиммі. Артистка виглядає приголомшливо і набагато молодше своїх років.

Софія Ротару порадувала шанувальників на сторінці в Instagram яскравими сімейними фото. На знімках Софія Михайлівна, яка 7 серпня відсвяткувала 71-річчя, відображена під час вечірки на природі. Ротару позує в компанії сина Руслана, невістки Світлани, онука Анатолія, онуки Соні (дівчина навчається в Лондоні), сестри Ауріки і домашнього вихованця Джиммі. Артистка виглядає приголомшливо і набагато молодше своїх років.

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