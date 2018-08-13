"Труси ще вище можна натягнути?": Настю Каменських розкритикували за фото в купальнику

На фото Настя Каменських позує в білому купальнику - шанувальники оцінили фігуру співачки, але деякі незадоволені вибором купальника.

Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками новим фото в купальнику з відпочинку в Італії.

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Фото артистка виклала в Instagram. На фото Каменських позує в білому купальнику і сорочці, яка частково прикриває тіло. Фото набрало 100 тисяч лайків.

#miaitalia🇮🇹 A post shared by Настя Каменських (@kamenskux) on Aug 12, 2018 at 7:32am PDT

Фанати оцінили фігуру Насті Каменських, однак деякі залишилися незадоволені купальником.

"Скоро Каменських почне труси на вуха натягувати", "Відверто, але красиво", "А чого, труси ще вище можна натягнути?", "Красуня", - пишуть фанати співачки.

Раніше Настя Каменських розбурхала фанатів "голим" вбранням.