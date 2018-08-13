"Труси ще вище можна натягнути?": Настю Каменських розкритикували за фото в купальнику
16:08, 13 серпня 2018Суспільство
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На фото Настя Каменських позує в білому купальнику - шанувальники оцінили фігуру співачки, але деякі незадоволені вибором купальника.
Фото набрало 100 тисяч лайків / фото instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками новим фото в купальнику з відпочинку в Італії.
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Фото артистка виклала в Instagram. На фото Каменських позує в білому купальнику і сорочці, яка частково прикриває тіло. Фото набрало 100 тисяч лайків.
Фанати оцінили фігуру Насті Каменських, однак деякі залишилися незадоволені купальником.
"Скоро Каменських почне труси на вуха натягувати", "Відверто, але красиво", "А чого, труси ще вище можна натягнути?", "Красуня", - пишуть фанати співачки.
Раніше Настя Каменських розбурхала фанатів "голим" вбранням.
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