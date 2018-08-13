"Труси ще вище можна натягнути?": Настю Каменських розкритикували за фото в купальнику

16:08, 13 серпня 2018
Суспільство
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Фото набрало 100 тисяч лайків / фото instagram.com/kamenskux

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Фото артистка виклала в Instagram. На фото Каменських позує в білому купальнику і сорочці, яка частково прикриває тіло. Фото набрало 100 тисяч лайків.

#miaitalia🇮🇹

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Фанати оцінили фігуру Насті Каменських, однак деякі залишилися незадоволені купальником.

"Скоро Каменських почне труси на вуха натягувати", "Відверто, але красиво", "А чого, труси ще вище можна натягнути?", "Красуня", - пишуть фанати співачки.

Раніше Настя Каменських розбурхала фанатів "голим" вбранням.

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Теги: #Настя Каменських#гола Настя Каменських