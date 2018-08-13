«Спою, что Крым не ваш»: скандальна заява Лайми Вайкуле підірвала мережу

Латвійська співачка Лйма Вайкуле відмовилася давати концерти в окупованому Криму і пояснила чому.

У мережі знайшли ще одного видного ворога Росії і ненависника всього російського. Точніше, ненавистницю, адже це латвійська співачка Лайма Вайкуле.

А ось і сам інфопривід у викладі "Московського комсомольця":

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка перебуває з гастролями в Україні, заявила на прес-конференції в Одесі, що не поїде в Крим, які б гроші їй за це не запропонували. Вона також висловила своє негативне ставлення до Радянського Союзу.

«Нам заборонено. Нам, європейцям. Я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували», — цитують її слова українські ЗМІ.

Крім того, артистка заявила, що не відчуває до Радянського Союзу теплих почуттів та ностальгії, а дуже рада, що у свій час він розвалився, пише "Крим.Реалії".

Маргарита Горянських:

Зараз на неї як стрибнуть!

І дійсно стрибнули!

Спостерігаю що про Крим сказала якась Лайма Вайкуле. Це взагалі хто? — максим кононенко (@kononenkome) August 12, 2018

Євгеній Овчинніков:

Якби не Крим, так би і не дізнався, що Лаймі Вайкуле 64 роки і вона все ще виступає.

Лайма Вайкуле: «У мене немає і не може бути ностальгії за СРСР. Я щаслива, що все це зруйнувалося»



Соромлюся запитати: а гонорари свої тієї епохи пам'ятає? — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 11, 2018

Вайкуле заявила, що слова про Крим придумані журналістами



Звичайно ми віримо. Вона адже зрозуміло не зробила нехитрий підрахунок примірних збитків від скасованих концертів в Росії :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 13, 2018

А кому ти потрібна в Криму? Стара естонська вішалка! https://t.co/dU3drFZuhK — Marina Zin (@VanillaVanill) August 11, 2018

РИА "Новости" цитують слова продюсера Йосипа Пригожина:

"Я з великою повагою ставлюся до Лайми Вайкуле, і від неї цього зовсім не очікував. Для мене дивно, що саме Лайма зробила таку заяву: вона завжди була аполітична. Якщо ви вважаєте Росію поганою країною, неблагонадійною, тоді не треба сюди приїжджати, не треба тут заробляти... Музика має об'єднувати людей, вона не повинна розколювати суспільство. Коли ви робите таку заяву, ви ображаєте величезну кількість своїх прихильників".

Всі холуї-совкодрочеры наввипередки накинулися на Вайкуле. Слідом за фігляром Сосєдовим підтягнувся і циркач Запашний.

А адже скоро вони також завзято будуть таврувати і викривати звалився путінський режим, лицемірно волаючи на всю горлянку: "Ми завжди були проти анексії", "Це все Путін!" pic.twitter.com/7Vd4FiD2rg — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 12, 2018

Цікаво, Лайму Вайкуле гноблять за те, що вона не хоче їхати в Крим, ті ж самі люди які користуються послугами Ощадбанку, який відмовляється відкривати представництво в Криму з тих же причин? — Сибіряк (@SiberianMan) August 13, 2018