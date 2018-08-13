«Спою, что Крым не ваш»: скандальна заява Лайми Вайкуле підірвала мережу

17:12, 13 серпня 2018
Суспільство
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У мережі обговорюють відмову Лайми Вайкуле їхати в окупований Крим / фото УНІАН

У мережі знайшли ще одного видного ворога Росії і ненависника всього російського. Точніше, ненавистницю, адже це латвійська співачка Лайма Вайкуле.

А ось і сам інфопривід у викладі "Московського комсомольця":

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка перебуває з гастролями в Україні, заявила на прес-конференції в Одесі, що не поїде в Крим, які б гроші їй за це не запропонували. Вона також висловила своє негативне ставлення до Радянського Союзу.

«Нам заборонено. Нам, європейцям. Я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували», — цитують її слова українські ЗМІ.

Крім того, артистка заявила, що не відчуває до Радянського Союзу теплих почуттів та ностальгії, а дуже рада, що у свій час він розвалився, пише "Крим.Реалії".

Маргарита Горянських:

Зараз на неї як стрибнуть!

І дійсно стрибнули!

Євгеній Овчинніков:

Якби не Крим, так би і не дізнався, що Лаймі Вайкуле 64 роки і вона все ще виступає.

РИА "Новости" цитують слова продюсера Йосипа Пригожина:

"Я з великою повагою ставлюся до Лайми Вайкуле, і від неї цього зовсім не очікував. Для мене дивно, що саме Лайма зробила таку заяву: вона завжди була аполітична. Якщо ви вважаєте Росію поганою країною, неблагонадійною, тоді не треба сюди приїжджати, не треба тут заробляти... Музика має об'єднувати людей, вона не повинна розколювати суспільство. Коли ви робите таку заяву, ви ображаєте величезну кількість своїх прихильників".

 

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Теги: #Крим#артисти в РФ