«Спою, что Крым не ваш»: скандальна заява Лайми Вайкуле підірвала мережу
У мережі знайшли ще одного видного ворога Росії і ненависника всього російського. Точніше, ненавистницю, адже це латвійська співачка Лайма Вайкуле.
А ось і сам інфопривід у викладі "Московського комсомольця":
Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка перебуває з гастролями в Україні, заявила на прес-конференції в Одесі, що не поїде в Крим, які б гроші їй за це не запропонували. Вона також висловила своє негативне ставлення до Радянського Союзу.
«Нам заборонено. Нам, європейцям. Я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували», — цитують її слова українські ЗМІ.
Крім того, артистка заявила, що не відчуває до Радянського Союзу теплих почуттів та ностальгії, а дуже рада, що у свій час він розвалився, пише "Крим.Реалії".
Маргарита Горянських:
Зараз на неї як стрибнуть!
І дійсно стрибнули!
Спостерігаю що про Крим сказала якась Лайма Вайкуле. Це взагалі хто?— максим кононенко (@kononenkome) August 12, 2018
Євгеній Овчинніков:
Якби не Крим, так би і не дізнався, що Лаймі Вайкуле 64 роки і вона все ще виступає.
Лайма Вайкуле: «У мене немає і не може бути ностальгії за СРСР. Я щаслива, що все це зруйнувалося»— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 11, 2018
Соромлюся запитати: а гонорари свої тієї епохи пам'ятає?
Вайкуле заявила, що слова про Крим придумані журналістами— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 13, 2018
Звичайно ми віримо. Вона адже зрозуміло не зробила нехитрий підрахунок примірних збитків від скасованих концертів в Росії :)
А кому ти потрібна в Криму? Стара естонська вішалка! https://t.co/dU3drFZuhK— Marina Zin (@VanillaVanill) August 11, 2018
РИА "Новости" цитують слова продюсера Йосипа Пригожина:
"Я з великою повагою ставлюся до Лайми Вайкуле, і від неї цього зовсім не очікував. Для мене дивно, що саме Лайма зробила таку заяву: вона завжди була аполітична. Якщо ви вважаєте Росію поганою країною, неблагонадійною, тоді не треба сюди приїжджати, не треба тут заробляти... Музика має об'єднувати людей, вона не повинна розколювати суспільство. Коли ви робите таку заяву, ви ображаєте величезну кількість своїх прихильників".
Всі холуї-совкодрочеры наввипередки накинулися на Вайкуле. Слідом за фігляром Сосєдовим підтягнувся і циркач Запашний.— Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 12, 2018
А адже скоро вони також завзято будуть таврувати і викривати звалився путінський режим, лицемірно волаючи на всю горлянку: "Ми завжди були проти анексії", "Це все Путін!" pic.twitter.com/7Vd4FiD2rg
Цікаво, Лайму Вайкуле гноблять за те, що вона не хоче їхати в Крим, ті ж самі люди які користуються послугами Ощадбанку, який відмовляється відкривати представництво в Криму з тих же причин?— Сибіряк (@SiberianMan) August 13, 2018
«Ах, вернисаж! Ах, вернисаж!— SergeySharm (@sergeysharm) August 13, 2018
Я вам спою, что Крым не ваш»
Есть все же порядочные и умные артисты эстрады, такие как Лайма Вайкуле.
Браво, Лайма!