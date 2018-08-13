"Бідні люди": Лайма Вайкуле відповіла критикам після відмови їхати до окупованого Криму

Вайкуле раніше також розповіла, за яких умов зможе виступити в Криму.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле відреагувала на коментарі колег-артистів з приводу її рішення не виступати в окупованому Росією Криму.

Про це передає РИА «Новости». Вона висловила жаль, що критики її позиції показали себе для неї з нової сторони і назвала їх «бідними людьми».

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«Я в житті не коментувала жодного артиста, який щось робив. Це просто соромно, злісно і негарно. Це ревнощі, заздрість. Це жахливо. Противно просто», — поділилася співачка.

Вайкуле раніше також розповіла, за яких умов зможе виступити в Криму.

Скандальну заяву артистка зробила в бесіді з українськими журналістами, сказавши, що не буде співати в окупованому Криму ні за які гонорари.