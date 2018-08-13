Ймовірна коханка чоловіка Ані Лорак вперше прокоментувала стосунки з ним (відео)

Дівчина переконує, що з Муратом знайома, але вони лише друзі. Яна запевняє, що на відео з караоке-бару насправді не вона.

Яна Беляєва, яку нещодавно упізнали на відео в обіймах чоловіка співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу, заперечує інтимні стосунки з ним і навідріз відмовляється коментувати ситуацію.

Проте журналістам ТСН дівчина повідомила, що запис з караоке-клубу з Муратом і незнайомкою бачила, "бо дивились всі" і запевнила, що на відео насправді не вона. Хоча інтерв’ю Бєляєва давала в точнісінько таких сережках, як і дівчина з відео з клубу.

Яна додала, що в компрометуючому ролику взагалі дівчину не видно і тим паче, що на ньому ніяк не можна впізнати її. Проте, на її думку, пара з клубу фліртує на записі, бо очевидно знайомі.

«Там не видно, що це я. Просто хтось написав, що це я, а там не видно, там темно і нічого не видно», - запевняє дівчина.

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Яна додала, що з Муратом все ж вона знайома і давно, але у них виключно дружні стосунки.

«Я вже давно його знаю. Роки три. У мене є хороший друг, він і Мурата хороший друг. У нас з ним (Муратом, - ред.) дружні стосунки. Бачимось не часто, в компанії», - каже дівчина.

Про своє особисте життя дівчина відмовилась розповідати, проте все ж повідомила, що нещодавно в неї почалися стосунки, в яких їй добре.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.

Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує.

ЗМІ повідомили, що з Муратом перебувала Яна Бєляєва. Сама ж вона нещодавно заявила, що готується до фіналу конкурсу краси. Яна - фіналістка "Міс Україна Всесвіт-2018".