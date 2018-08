"Пейзажі однакові": Каменських та Потапа "зловили" на спільному відпочинку

Підписники в Instagram помітили, що пара викладає фото з одних і тих же локацій.

Користувачі соцмереж запідозрили, що українська поп-співачка Настя Каменських і репер Олексій Потапенко (Потап) проводять відпустку разом.

Підписники в Instagram помітили, що пара викладає фото з одних і тих же локацій.

Як відомо, Каменських проводить свою відпустку в Італії. Потап геолокацію на своїх фото не зазначає, але постійно в підписах додає фрази на італійській.

Каменських опублікувала фото, на якому вона позує в червоному купальнику на палубі яхти, підписавши його" #positano #miaitalia Thanx to my sexy photographer".

Декількома годинами раніше Потап на своїй сторінці опублікував відео з дуже схожої локації, підписавши його "All we need is #positano".

Коментатори одразу запідозрили що "сексі-фотографом" був саме Потап.

"Спасибі Потапу! У вас з ним фото однакові", "Один і той самий пейзаж на задньому плані як у Льоші", "Ну блін ну точно з Потапом" - відзначають користувачі в коментарях.

