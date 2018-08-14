"Вже бісить!": Лободу розкритикували через кліп SuperSTAR (фото)

На сьогодні кліп Лободи на пісню SuperSTAR зібрав понад 7 млн переглядів.

Після виходу нового кліпу Світлани Лободи на пісню SuperSTAR довкола нього розгорілися суперечки: одним він категорично не сподобався, інші ж захоплюються роботою команди співачки. Треті не розуміють, чому в тизері показали вагітних, а в кліпі - ні.

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14 серпня на своїй сторінці в Instagram Лобода заінтригувала фанів щодо гучного кліпу: "Скоро покажемо вам, як це було насправді". Швидше за все, співачка розкриє секрет, як проходили зйомки.

"Вже бісить!", "Чому видалили звідусіль вагітних?", "Ні про що", "Вульгарщина!", "Тизер крутіший за кліп", "Відстій. Просто шлак", - пишуть у коментарях під постом артистки з фото, де вона позує на авто в червоному комбінезоні.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала кліп на свій хіт SuperSTAR.