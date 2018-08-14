Відмова Вайкуле їхати до окупованого Криму: чоловік співачки поскаржився на дивні дзвінки після скандальної заяви

У мережі продовжують обговорювати відмову відомої латвійської співачки Лайми Вайкуле виступати на території окупованого Криму.

Цивільний чоловік латвійської співачки Лайми Вайкуле поскаржився на дзвінки зі спробами принизити співачку після її відмови їхати в окупований Крим.

«Мерзотники телефонують. Був гожий сивий чоловік, головний редактор. Що за час такий? Головний редактор починає свою розмову з того, що "ця бабуся радянської естради". По-перше, бабуся – це не образа. Але він хотів образити і принизити, як-то хотів роздратувати. Така людина може бути головним редактором? Просто мерзосвітний негідник. Як так можна робити?» - поскаржився «КП» Андрій Латковський.

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Також Латковський ще раз запевнив, що ситуація навколо слів співачки штучно роздута.

«Почнемо з того, що їй ніхто не пропонував туди (Крим) їхати. Це просто ситуація, яка роздута або вигадана. На прес-конференції (в Одесі) запитали: «А ви в Крим поїдете виступати?» Вона каже: "Ні, нам заборонено».

Тоді її запитують через якийсь час: «А за великі гроші поїхали б?» Вона каже: «Ні, нам заборонено». Ось все, що вона сказала. Кожен інтерпретує, як мовиться, в міру своєї зіпсованості. Вона нічого поганого не сказала. Зі своїм глядачем, слухачем вона поступає чесно. Якщо жителям Євросоюзу гаряче не рекомендують їхати, чому вона повинна їхати? Що ж у цьому поганого? При цьому чоловік Лайми Вайкуле заявив, що у них немає претензій до кого-небудь з російських колег, які засудили артистку за відмову їхати в окупований Крим.

Нагадаємо, що на прес-конференції в Одесі артистка заявила журналістам, що не буде виступати в окупованому Криму.