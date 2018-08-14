Тільки після зняття санкцій: Лайма Вайкуле озвучила умови гастролей у Криму
16:03, 14 серпня 2018Суспільство
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За словами Вайкуле, вона готова виступити, але тільки після зняття санкцій з РФ за окупацію півострова.
Вайкуле відмовилася їхати в окупований Крим / Думська
Латвійська співачка Лайма Вайкуле повідомила, що готова приїхати до Криму, як тільки з Росії знімуть санкції, введені після окупації півострова.
Про це вона заявила в ефірі одного з російських телеканалів. За словами Вайкуле, в цьому випадку вона готова виступити.
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Минулого тижня на прес-конференції перед концертом в Одесі артистку запитали, чи збирається вона в окупований Крим.
На це Вайкуле відповіла, що не поїде на півострів ні за які гонорари, тому що європейцям це заборонено.
Вона також додала, що не має теплих почуттів до СРСР і щаслива, що він розпався.
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