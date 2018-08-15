Названо мінімальний гонорар за виступ Софії Ротару

04:19, 15 серпня 2018
Суспільство
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Артистка веде дуже закритий спосіб життя / фото УНІАН

Про це повідомив директор української співачки Сергій Лавров, передає Собеседник.

Артистка "веде дуже закритий, майже самітницький спосіб життя, нікуди не ходить, в тусовках участі не бере", - розповів директор.

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"На бенкетах і в ресторанах її теж не побачиш. Тільки будинок, будинок і будинок. Їй подобається такий спосіб життя. Вона навіть дуже мало зараз гастролює. Якщо виїжджає кудись, то в основному на корпоративні заходи", - зазначив Лавров.

"Мінімальна вартість її виступів – 50 тисяч євро. Якщо запрошують на святкові заходи, то вона просить 100 тисяч євро. Зараз вона буде працювати за 200 тисяч євро. Навіть у кризові часи багаті люди пропонують їй такі гроші. Самі посудіть: один концерт за двісті тисяч, два – по 50 і два – по 100. Більше їй нічого не треба", - додав директор співачки.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня легенда української естради Софія Ротару відзначила 71-й день народження. Зараз співачка присвячує більшість часу сім'ї, зокрема, двом дорослим онукам – Анатолію і Софії.

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Теги: #гонорари Софія Ротару