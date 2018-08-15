Названо мінімальний гонорар за виступ Софії Ротару

Артистка "веде дуже закритий, майже самітницький спосіб життя, нікуди не ходить, в тусовках участі не бере".

Мінімальна вартість виступу легенди української естради Софії Ротару становить 50 тисяч євро.

Про це повідомив директор української співачки Сергій Лавров, передає Собеседник.

Артистка "веде дуже закритий, майже самітницький спосіб життя, нікуди не ходить, в тусовках участі не бере", - розповів директор.

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"На бенкетах і в ресторанах її теж не побачиш. Тільки будинок, будинок і будинок. Їй подобається такий спосіб життя. Вона навіть дуже мало зараз гастролює. Якщо виїжджає кудись, то в основному на корпоративні заходи", - зазначив Лавров.

"Мінімальна вартість її виступів – 50 тисяч євро. Якщо запрошують на святкові заходи, то вона просить 100 тисяч євро. Зараз вона буде працювати за 200 тисяч євро. Навіть у кризові часи багаті люди пропонують їй такі гроші. Самі посудіть: один концерт за двісті тисяч, два – по 50 і два – по 100. Більше їй нічого не треба", - додав директор співачки.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня легенда української естради Софія Ротару відзначила 71-й день народження. Зараз співачка присвячує більшість часу сім'ї, зокрема, двом дорослим онукам – Анатолію і Софії.