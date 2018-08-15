"Що з нижньою губою?": шанувальники розкритикували нове фото Світлани Лободи

Фото Світлани Лободи вже набрало понад 80 тисяч лайків.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає у Росії, поділилася в мережі новим фото з гастролей в країні-агресорі.

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Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram. На ньому вона позує в окулярах і кепці. Дописники Лободи розкритикували її фотографію за, як припускають у коментарях, занадто накачані губи: "Нижня губа п****ць", "Свисток", "Губки пончиком", "Перебір з губами", "Що з нижньою губою?", "Як пельмені".

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала кліп на свій хіт SuperSTAR.