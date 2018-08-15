"Як школярка": Галкін уперше показав Пугачову після чуток про її смерть (відео)

Відео з Аллою Пугачовою набрало вже понад 300 тисяч переглядів.

Минулого тижня в низці російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова померла. Але її чоловік Максим Галкін сьогодні заспокоїв фанів - показав відео з артисткою.

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Підігрівало чутки про смерть Пугачової і те, що примадонна "зникла" із соцмереж: раніше активна в Instagram, вона замовкла, її останній запис - за 27 липня.

Крім того, приводом для занепокоєння фанів співачки стало й мовчання її чоловіка Максима Галкіна в мережі: той не показував Пугачову з 30-го числа минулого місяця.

На оприлюдненому сьогодні чоловіком співачки відео вона стоїть поряд із сином і слухає, як грає Раймонд Паулс. "Алла красива", "Алла як школярка", "Алла з віком має молодший вигляд", - пишуть у коментарях під цим записом.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Алла Пугачова з'явилася після "зникнення" і новин у ЗМІ про її смерті. Співачка злякала фанів: вона помітно постаріла і розповніла.