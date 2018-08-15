"Вогняна жінка": Настя Каменських показала нове фото з відпочинку

На фото засмагла Каменських позує в топі в білизняному стилі на заході. Фанати відзначили засмагу співачки і її гарну форму.

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, поділилася з фанатами новим фото з відпустки в Італії. Читайте також"Пейзажі однакові": Каменських та Потапа "зловили" на спільному відпочинку Черговим фото артистка знову поділилася в Instagram. На фото засмагла Каменських позує в топі в білизняному стилі на заході. Фанати відзначили засмагу співачки і її гарну форму. #miaitalia🇮🇹 A post shared by Настя Каменських (@kamenskux) on Aug 14, 2018 at 11:28pm PDT "Прямо рокова жінка!", "Чорна пантера", "Вогняна жінка", "Шикарна", "Схудла", - пишуть фанати співачки. Раніше Настю Каменських розкритикували за фото в купальнику.

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