"Вогняна жінка": Настя Каменських показала нове фото з відпочинку
15:08, 15 серпня 2018Суспільство
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На фото засмагла Каменських позує в топі в білизняному стилі на заході. Фанати відзначили засмагу співачки і її гарну форму.
Каменських відпочиває в Італії / фото instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, поділилася з фанатами новим фото з відпустки в Італії.
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Черговим фото артистка знову поділилася в Instagram. На фото засмагла Каменських позує в топі в білизняному стилі на заході. Фанати відзначили засмагу співачки і її гарну форму.
"Прямо рокова жінка!", "Чорна пантера", "Вогняна жінка", "Шикарна", "Схудла", - пишуть фанати співачки.
Раніше Настю Каменських розкритикували за фото в купальнику.
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