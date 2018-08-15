"Вогняна жінка": Настя Каменських показала нове фото з відпочинку

15:08, 15 серпня 2018
Суспільство
313 0
Каменських відпочиває в Італії / фото instagram.com/kamenskux

Читайте також"Пейзажі однакові": Каменських та Потапа "зловили" на спільному відпочинку

Черговим фото артистка знову поділилася в Instagram. На фото засмагла Каменських позує в топі в білизняному стилі на заході. Фанати відзначили засмагу співачки і її гарну форму.

#miaitalia🇮🇹

A post shared by Настя Каменських (@kamenskux) on

"Прямо рокова жінка!", "Чорна пантера", "Вогняна жінка", "Шикарна", "Схудла", - пишуть фанати співачки.

Раніше Настю Каменських розкритикували за фото в купальнику.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Настя Каменських