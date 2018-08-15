"Одеська перлина": що публікує і де відпочиває переможниця Міс Україна Всесвіт-2018 (фото, відео)

З 16 років дівчина працює професійною моделлю в Азії і Європі, і це приносить їй пристойних дохід.

В Fairmont Grand Hotel Kyiv відбувся конкурс «Міс Україна Всесвіт». Дорогоцінну корону. престижний титул і можливість представляти Україну на конкурсі «Міс Всесвіт» отримала 23-річна Карина Жосан з Одеси.

Дівчина часто публікує типові фотографії з великими букетами троянд і з елітного шопінгу.

З 16 років дівчина працює професійною моделлю в Азії і Європі, і це приносить їй пристойних дохід.

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«Міс Україна Всесвіт» встигла побувати в ОАЕ, Швейцарії та в Каннах. «Останні пів року свого життя я проводжу значно більше часу в небі, ніж на землі. За часту перельоти у мене дуже тривалі, не менше 7 годин, тому особливу увагу я приділяю комфортабельності,а в таких питаннях слід з особливою увагою підходити до вибору авіаліній. Літаки діють на мене як снодійне і всі, хто зі мною хоч раз літав з легкістю можу сказати,що я найгірший попутник. Варто мені тільки сісти в крісло і пристебнути ремінь безпеки,як я тут же засинаю, а прокидаюся вже в новій країні під звук шасі», - зізналася Карина в соцмережі.