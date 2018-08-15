"Одеська перлина": що публікує і де відпочиває переможниця Міс Україна Всесвіт-2018 (фото, відео)

15:21, 15 серпня 2018
Суспільство
457 0
Профіль дівчини заповнений спокусливими фото, лакшері знімками і рекламними повідомленнями / фото Instagram

В Fairmont Grand Hotel Kyiv відбувся конкурс «Міс Україна Всесвіт». Дорогоцінну корону. престижний титул і можливість представляти Україну на конкурсі «Міс Всесвіт» отримала 23-річна Карина Жосан з Одеси.

Дівчина часто публікує типові фотографії з великими букетами троянд і з елітного шопінгу.

З 16 років дівчина працює професійною моделлю в Азії і Європі, і це приносить їй пристойних дохід.

Читайте такожМіс Україна Всесвіт-2018: названо ім'я переможниці, коханка чоловіка Ані Лорак "пролетіла" (фото, відео)

«Міс Україна Всесвіт» встигла побувати в ОАЕ, Швейцарії та в Каннах. «Останні пів року свого життя я проводжу значно більше часу в небі, ніж на землі. За часту перельоти у мене дуже тривалі, не менше 7 годин, тому особливу увагу я приділяю комфортабельності,а в таких питаннях слід з особливою увагою підходити до вибору авіаліній. Літаки діють на мене як снодійне і всі, хто зі мною хоч раз літав з легкістю можу сказати,що я найгірший попутник. Варто мені тільки сісти в крісло і пристебнути ремінь безпеки,як я тут же засинаю, а прокидаюся вже в новій країні під звук шасі», - зізналася Карина в соцмережі.

Des-pa-cito🎶🔥#spain #madrid

A post shared by 🌟K A R I N A Z H O S A N🌟 (@karina_zhosan) on

Dubai is always a good idea🇦🇪❣️#dubai #uae #mydubai

A post shared by 🌟K A R I N A Z H O S A N🌟 (@karina_zhosan) on

Off to France🔜✈️🇫🇷#france #paris #cannes

A post shared by 🌟K A R I N A Z H O S A N🌟 (@karina_zhosan) on

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Міс Всесвіт