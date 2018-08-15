Гурт Вакарчука випустив нову пісню з алюзією на майбутні вибори

"Скільки нас / Тих, кого війна повела в перший клас / Хто прокинувся й не спить / у новий час", - йдеться у новій пісні Вакарчука.

Гурт Святослава Вакарчука "Океан Ельзи" випустив нову пісню "Скільки нас". Ілюстрація до неї - зображення, що нагадує виборчий бюлетень.

Пісня опублікована на Youtube-каналі гурту. Сингл став третім "за цей рік без концертів", зазначається в описі. За допомогою "бюлетня" слухачам пропонується зробити вибір, поставити знак оклику чи знак питання після слів "скільки нас".

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Гурт опублікував і текст пісні. Його, як і музику, написав сам Вакарчук. "Скільки нас / Тих, кого війна повела в перший клас / Хто прокинувся й не спить / у новий час", "Я знаю ранок настає / Єднає, волю нам дає / Нам досить недоправди / Нас нудить штучний сон", - йдеться у пісні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Вакарчук розповів, чим займався в США.