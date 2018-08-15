Тіна Кароль у день народження покійного чоловіка поділилася зворушливим знімком (фото)

Цей день Тіна провела з 9-річним сином Веніаміном.

Тіна Кароль опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.14 серпня покійному чоловікові співачки Євгену Огіру виповнилось б 38 років. "З днем народження, моя вічність", – прокоментувала співачка своє чорно-біле фото. Цей день Тіна провела з 9-річним сином Веніаміном. «З Днем народження, моя Вічність!»: Сьогодні Євгену Огіру б виповнилось 38 років. #тинакароль A post shared by Тіна Кароль (@tinakarol_fantina) on Aug 14, 2018 at 12:14pm PDT

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