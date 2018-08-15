Тіна Кароль у день народження покійного чоловіка поділилася зворушливим знімком (фото)

16:07, 15 серпня 2018
Суспільство
343 0
Тіна Кароль з сином Веніаміном / Instagram

Тіна Кароль опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.14 серпня покійному чоловікові співачки Євгену Огіру виповнилось б 38 років.

"З днем народження, моя вічність", – прокоментувала співачка своє чорно-біле фото.

Цей день Тіна провела з 9-річним сином Веніаміном.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тіна Кароль