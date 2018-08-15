Тіна Кароль у день народження покійного чоловіка поділилася зворушливим знімком (фото)
16:07, 15 серпня 2018Суспільство
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Цей день Тіна провела з 9-річним сином Веніаміном.
Тіна Кароль з сином Веніаміном / Instagram
Тіна Кароль опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.14 серпня покійному чоловікові співачки Євгену Огіру виповнилось б 38 років.
"З днем народження, моя вічність", – прокоментувала співачка своє чорно-біле фото.
Цей день Тіна провела з 9-річним сином Веніаміном.
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