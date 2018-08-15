Українця номіновано на премію «Еммі»

Звукорежисера з України Олега Кульчицького номіновано на премію «Еммі»

Технічний директор студії LeDoyen Олег Кульчицький отримав номінацію на премію «Еммі» за документальні фільми та новинні репортажі (News & Documentary Emmy Awards) у категорії «Найкращий звук» за роботу над фільмом «Плач із Сирії» (Cries from Syria). Список претендентів на цьогорічну премію оголосила Національна академія телевізійних наук США на офіційному сайті.

«Плач із Сирії» – документальна стрічка про 5-річний збройний конфлікт на Близькому сході очима сирійських активістів та мирного населення. Фільм був знятий ізраїльським режисером Євгеном Афінеєвським у 2017 році та випущений каналом HBO. Окрім нагороди за «Найкращий звук» фільм змагається за Новинну та документальну премію «Еммі» ще в трьох категоріях, пише broadcast.net.ua.

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Це не перша престижна номінація Олега Кульчицького. У 2016 році звукорежисер разом з командою стрічки «Зима у вогні» про події Революції гідності претендував на нагороду Golden Reel Awards за «Найкращий монтаж звуку в документальному фільмі». Пізніше фільм було номіновано на премію «Оскар».

«Еммі» — американська телевізійна премія, що вважається аналогом Оскару у сфері телебачення. Нагороди представляють різні сектори індустрії, Новинна та документальна премія «Еммі» (News&Documentary Emmy Awards) з 1980 року вручається Американською національною телевізійною академією для відзначення найкращих журналістських матеріалів та документальних фільмів. Цьогорічна церемонія вручення нагород відбудеться 1 жовтня у Нью-Йорку.