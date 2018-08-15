Вайкуле розповіла, що у неї настрій «супер» після скандальної заяви щодо Криму

У коментарі до відеозапису співачка написала, що «спека спала» і з'явилася можливість прийти в себе.

Співачка Лайма Вайкуле опублікувала у своєму інстаграмі відеозапис, в якій прокоментувала сталу дощову погоду і розповіла про свій настрій.

«Погода, прямо скажемо, не дуже. Зате настрій — супер», — сказала Вайкуле.

Після цього співачка йде для участі в зйомках. У коментарі до відеозапису співачка написала, що «спека спала» і з'явилася можливість прийти в себе.

Раніше Вайкуле заявила, що з великим задоволенням приїде в Крим і навіть виступить там безкоштовно, коли країни ЄС скасують антиросійські санкції в результаті окупації Криму.