Настя Каменських оголила груди (фото)

Знімок Насті Каменських за півгодини набрав понад 40 тисяч лайків.

Популярна українська співачка Настя Каменських показала свої принади - оголила груди.

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На сторінці в Instagram вона виклала пікантне фото, на якому артистка прикрила оголені груди рукою. "Тільки твоя", - написала під знімком Каменських.

"Настю, навіщо такі фото?", "Дуже вульгарно!", "Знову напівгола", "А забери руку", "Вульгарно", "Скоро гола буде фотографуватися", - пишуть в коментарях під фото.

Раніше Настя Каменських продемонструвала пружні сідниці у червоному купальнику. На іншому кадрі вона постає в чорному купальнику, зверху - сорочка.