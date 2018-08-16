Настя Каменських оголила груди (фото)
12:58, 16 серпня 2018Суспільство
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Знімок Насті Каменських за півгодини набрав понад 40 тисяч лайків.
Каменських прикрила груди рукою / фото instagram.com/kamenskux
Популярна українська співачка Настя Каменських показала свої принади - оголила груди.
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На сторінці в Instagram вона виклала пікантне фото, на якому артистка прикрила оголені груди рукою. "Тільки твоя", - написала під знімком Каменських.
"Настю, навіщо такі фото?", "Дуже вульгарно!", "Знову напівгола", "А забери руку", "Вульгарно", "Скоро гола буде фотографуватися", - пишуть в коментарях під фото.
Раніше Настя Каменських продемонструвала пружні сідниці у червоному купальнику. На іншому кадрі вона постає в чорному купальнику, зверху - сорочка.
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