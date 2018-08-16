Скандальна заява Вайкуле щодо Криму: в Росії просять МВС перевірити законність гастролей співачки
У РФ закликали міністерство внутрішніх справ перевірити концертну діяльність латвійської співачки Лайми Вайкуле в цій країні.
Про це повідомляє видання MK.ru. До міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева з такою пропозицією звернувся громадський діяч Олександр Хамінський.
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На його думку, правову оцінку потрібно дати з геотегами фото- та відеоматеріали з виступів співачки, зіставлені з даними прикордонної служби про дати перетинання нею державного кордону РФ і міністерства закордонних справ РФ про терміни та типи виданих їй віз. "Вайкуле, чия концертна діяльність почалася ще в радянські часи, безумовно, розглядає російських виконавців як колег по цеху. І, бачачи, як вони безпардонно і нахабно уникають податків, заявляючи, що вони "не виступають за нечувані гонорари на приватних вечірках, а просто зайшли до друга на захід і заодно безкоштовно заспівали", хотіла б застосовувати аналогічний підхід. Але з громадянкою Європи історія трохи інша і в цьому випадку. Якщо ти чесний, але приїжджаєш виступати безкоштовно, ти все одно повинен щоразу отримувати не туристичну, а просту гуманітарну візу... оскільки в Росії є закон про статус іноземних громадян", – заявив Хамінський. Він наголосив, що Вайкуле повинна дотримуватися не тільки європейських, але й російських законів.
Під час прес-конференції перед виступом в Одесі Вайкуле заявила, що не має наміру їздити з гастролями до анексованого Криму за жоден гонорар. стролями в аннексированный Крим ні за який гонорар.