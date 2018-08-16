М'язистий Олег Винник на серфінгу: співак показав своїм "вовчицям", як підкорює хвилі (відео)

Винник продемонстрував у невеликому ролику, як підкорював хвилі на серфі.

Неймовірно популярний останнім часом Олег Винник вже третій тиждень відпочиває в Домінікані. Про те, чим саме займається під час відпустки співак, він сам регулярно розповідає на своїй сторінці в Instagram.

Раніше володар сердець усіх "молодих вовчиць" вже показував, як їсть екзотичні фрукти, як плаває в морі і відпочиває на віллі.

Тепер Винник продемонстрував у невеликому ролику, як підкорював хвилі на серфі.