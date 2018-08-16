М'язистий Олег Винник на серфінгу: співак показав своїм "вовчицям", як підкорює хвилі (відео)
17:08, 16 серпня 2018Суспільство
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Винник продемонстрував у невеликому ролику, як підкорював хвилі на серфі.
Винник відпочиває в Домінікані / соцмережі
Неймовірно популярний останнім часом Олег Винник вже третій тиждень відпочиває в Домінікані. Про те, чим саме займається під час відпустки співак, він сам регулярно розповідає на своїй сторінці в Instagram.
Раніше володар сердець усіх "молодих вовчиць" вже показував, як їсть екзотичні фрукти, як плаває в морі і відпочиває на віллі.
Тепер Винник продемонстрував у невеликому ролику, як підкорював хвилі на серфі.
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